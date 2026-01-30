İSTANBUL 13°C / 6°C
  Fenerbahçe–Nottingham Forest eşleşmesinde maç programı belli oldu
Spor

Fenerbahçe–Nottingham Forest eşleşmesinde maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşen Fenerbahçe'nin maç programı açıklandı.

30 Ocak 2026 Cuma 20:02
Fenerbahçe–Nottingham Forest eşleşmesinde maç programı belli oldu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı evinde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

19 Şubat Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

26 Şubat Perşembe:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

