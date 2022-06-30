Fenerbahçe'ye 13 milyon avroluk teklif! Son karar Jorge Jesus'un

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jorge Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.
Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon avronun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.
Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.