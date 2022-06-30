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  • Fenerbahçe'ye 13 milyon avroluk teklif! Son karar Jorge Jesus'un
Spor

Fenerbahçe'ye 13 milyon avroluk teklif! Son karar Jorge Jesus'un

Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de Pelkas, Tisserand ve Zajc'a transfer tekliflerinin geldiği ve 3 futbolcudan toplam 13 milyon avroluk bir gelir elde edilebileceği öğrenildi.

DHA30 Haziran 2022 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jorge Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

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 Edinilen bilgiye göre Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 avroluk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor.

Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon avronun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.

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Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

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