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Spor

Fenerbahçe'ye 23'lük sambacı! Rodrigo Guth'a yakın markaj

Ara transfer döneminde kadrosuna Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi başarılı savunmacıları katan Fenerbahçe bu oyuncuların kiralık olması nedeniyle arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin scoutları, Hollanda Ligi'nde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Guth gündemine aldı. İşte detaylar...

Sabah15 Şubat 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 23'lük sambacı! Rodrigo Guth'a yakın markaj
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlama operasyonuna devam ediyor. Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasını hesaba katan sarı-lacivertliler, stoper transferi için alternatiflerini oluşturmaya başladı. Fenerbahçe scoutları, Hollanda Ligi'nde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Guth gündemine aldı.

KALIP KALMAYACAKLARI BELİRSİZ

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonunda stoper mevkisine yapılan transferler dikkat çekmişti. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı. Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz.

FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP

Bu sebeple gelecek vaat eden stoperler mercek altında. Bunlardan biri de Rodrigo Guth. Fenerbahçe scoutları, Fortuna Sittard forması giyen Guth'u yakından takip ediyor.

GUTH'UN KARİYERİ

23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı. Rodrigo Guth, Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. NEC Nijmegen ve Fortuna Sittard'da forma giydi.

BURAK YILMAZ'IN TAKIM ARKADAŞIYDI

Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Boyu 1.91, kilosu 80.

TÜM SEZON İZLENECEK

Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu. Guth'un Hollanda temsilcisiyle kontratı 2027 yılında bitiyor. 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor. Tüm sezon izlenecek.

2 GOLÜ VAR

Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken asist yapamadı. Genç oyuncu 6 defa sarı kart gördü. Kırmızısı yok.

SAKATLIK YÜZÜNDEN KAÇIRDIĞI MAÇ YOK

Rodrigo Guth kariyerinde hiç sakatlık yüzünden maç kaçırmadı.

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