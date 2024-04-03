İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber! Adana Demirspor maçı öncesi...
Spor

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber! Adana Demirspor maçı öncesi...

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

3 Nisan 2024 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber! Adana Demirspor maçı öncesi...
ABONE OL

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

3 YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

EKSİKLER ÇOĞALDI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.