Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

3 YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

EKSİKLER ÇOĞALDI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.