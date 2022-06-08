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Spor

Fenerbahçe'ye 7.5 milyon avroluk piyango!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın transferleri için Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Sporx8 Haziran 2022 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi.

Hull Daily Mail'den Baz Cooper'ın haberine göre; Hull City, Hatayspor ile sözleşmesi biten Adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştı. Yine Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'YE 7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberin detayında Hull'un Allahyar için 2.5 milyon avro, Ozan Tufan için 5 milyon avro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.

SERI'YE DE TEKLİF GİTTİ

Hull'un Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı.

Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te oynadığı performans etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.

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