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Spor

Fenerbahçe'ye Ada'dan rakip çıktı! Granit Xhaka'ya sürpriz talip

Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Sunderland, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Granit Xhaka için düğmeye bastı. İngiliz ekibinin 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Granit Xhaka'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar..

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Ada'dan rakip çıktı! Granit Xhaka'ya sürpriz talip
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Uzun bir sürenin ardından Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, transferde sürpriz bir isme yöneliyor.

Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, Sunderland, Leverkusen'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Granit Xhaka için hareket geçti.

Haberde İngiliz ekibinin 10 milyon Euro bonservis ve oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

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Öte yandan yıldız oyuncuyla Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekibi Neom ilgileniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 49 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha, 2 gol ve 7 asist kaydetti.

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