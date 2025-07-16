Uzun bir sürenin ardından Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, transferde sürpriz bir isme yöneliyor.

Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, Sunderland, Leverkusen'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Granit Xhaka için hareket geçti.

Haberde İngiliz ekibinin 10 milyon Euro bonservis ve oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Öte yandan yıldız oyuncuyla Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekibi Neom ilgileniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 49 maçta forma giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha, 2 gol ve 7 asist kaydetti.