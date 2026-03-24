Spor

Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Hedef Leon Goretzka

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha için gözünü Almanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefi Bayern Münih'ten ayrılacak olan Leon Goretzka. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR24 Mart 2026 Salı 09:08
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, yıldız isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolculara da imza attırarak dengeli bir sistem kurmak istiyor. Bu doğrultuda planlamasını yürüten F.Bahçe, Alman devi Bayern Münih'te olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka'yı radarına aldı.

MAAŞ TALEBİ YÜKSEK

Onefootball'ın İspanyol mecrasına göre; bu transferde önemli bir detay Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun oyuncuyu yakından tanıması. Oyuncunun yüksek maaş ve imza parası talebi transferi zora sokuyor. Goretzka 10 imza, 10 milyon euro da maaş bekliyor. Sarı-Lacivertliler 7 maaş, 7 de imzaya işi bitirmek istiyor. Juve, A.Madrid, Marsilya, M.United ve Milan da oyun cunun peşinde. Goretzka bu sezon 37 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP'li başkan kavgada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
