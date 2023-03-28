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Spor

Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, aynı zamanda gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Kadrosuna bir Brezilyalı daha katmak isteyen Fenerbahçe, Artur Guimaraes'ı radarına aldı.

Sabah28 Mart 2023 Salı 15:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha
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Fenerbahçe için Brezilya basınından gelen son transfer iddiası Artur Guimaraes oldu. Habere göre 25 yaşındaki futbolcunun taliplerinden biri de Fenerbahçe. Haber detayında Bragantino'nun Artur için 10 milyon euro talep ettiği bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'YE YAZILAN SON İSİM ARTUR

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat transferi için rotasını Brezilya'ya çevirdi. UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade, Fenerbahçe'nin RB Bragantino forması giyen Artur Guimaraes'i transfer etmek istediğini yazdı.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Andrade, Brezilyalı kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Palmeiras ve Al Rayyan'ın da istediğini duyurdu. Brezilyalı gazeteci ayrıca RB Bragantino'nun Artur için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

Artur bu sezon RB Bragantino formasıyla 16 maça çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

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