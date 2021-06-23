23 Haziran 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:18

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha bitiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Sporting Lizbon forması giyen Sloven golcü Andraz Sporar'ın peşinde. Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin gelecek hafta Sporar transferi için Sporting Lizbon ile görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberde henüz resmi bir teklifin olmadığı fakat Fenerbahçe'nin Sporar için nabız yokladığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Sporar'ın bu yaz Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Slovan Bratislava'da yıldızını parlatan 27 yaşındaki golcü 2019-2020 sezonunun devre arasında 6 milyon euro bedelle Sporting Lizbon'un yolunu tutmuştu. Lizbon'da geçirdiği yarım sezonda kendini ispat edemeyen Sloven golcü geçtiğimiz sezon Braga'ya kiralanmış ve yarım sezon giydiği Braga ile çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.

Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu iddia edilen Andraz Sporar'ın Transfermarkt'ta değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin Sporting Lizbon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Andraz Sporar için başkanlık seçimini beklediği ve önümüzdeki hafta transferin netlik kazanacağı iddia edildi. Sporar, Slovenya Milli Takımı ile çıktığı 28 maçta 4 gol attı.

Milliyet