Fenerbahçe'ye bir koronavirüs testi daha

DHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:27

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Core çalışmalarıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan aktif dinlenme çalışmalarıyla sona erdi.

TEKNİK VE İDARİ HEYET İLE FUTBOLCULARA COVİD-19 TESTİ YAPILDI

Öte yandan antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik heyet, idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan kulüp personellerine Covid-19 testi yapıldı.