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Spor

Fenerbahçe'ye bir koronavirüs testi daha

Süper Lig hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, teknik ve idari heyet ile futbolculara Covid-19 testi yapıldı.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:27
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Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Core çalışmalarıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan aktif dinlenme çalışmalarıyla sona erdi.

TEKNİK VE İDARİ HEYET İLE FUTBOLCULARA COVİD-19 TESTİ YAPILDI

Öte yandan antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik heyet, idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan kulüp personellerine Covid-19 testi yapıldı.

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