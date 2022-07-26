Kim Min-Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığı sonrası stoper transferinde gaza basan Fenerbahçe , Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique ile anlaşmıştı. Henrique'nin evrak işlerinin çözülmesinin ardından 29 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, savunma hattına bir isim daha almak istiyor. Fanatik'in haberine göre; listedeki adaylarla ilgili son durum ise şöyle;

PABLO MARİ

Bonservisi İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal'de olan Pablo Mari, geçen sezonu İtalya'da Udinese formasıyla geçirdi. Mari de Jorge Jesus'un bildiği oyuncular arasında yer alıyor. İspanyol stoperin kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 28 yaşındaki oyuncunun şu anki şartlarda Arsenal'de kadroya girmesi zor gözüküyor. Piyasa değeri 5 milyon avro civarında olan Mari'yi Arsenal'in, maaşını karşılama şartıyla bedelsiz kiralayabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

NİNO



Teknik direktör Jorge Jesus'un savunma için istediği 1 numaralı oyuncu, Fluminense'den Nino'ydu. Nino ile her konuda anlaşıldı ve 25 yaşındaki futbolcunun da Jesus'un takımında oynamak istediği öğrenildi. Ancak yerine bir stoper almadan Nino'yu bırakmak istemeyen Brezilya kulübü, normalde 6 milyon avro isterken, Portekiz temsilcisi Porto'nun da devreye girmesiyle fiyatı bir anda artırdı. Şu an için Kırmızı Yeşilliler, bonservis olarak 8 milyon avro talep ediyor.

LEO ORTİZ



Brezilya ekibi RB Bragantino'da oynayan Leo Ortiz için menajerliğini yapan ailesiyle daha önce temasa geçildi. 26 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmeler olumlu yönde. Ancak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü Bragantino, bonservis bedeli olarak yaklaşık 7.5 milyon avro istiyor. Bu rakamı çok bulan Kanarya, karşı taraftan indirim bekliyor.

RUBEN SEMEDO



Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta oynayan Ruben Semedo, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı bir başka oyuncu... Semedo, Sporting Lizbon forması giydiği dönemde aynı zamanda vatandaşı da olan Portekizli hocayla birlikte çalışmıştı. Geçen sezon Olympiakos'ta fazla forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor. Maliyet açısından Semedo'nun bonservis bedelinin 2.5 milyon avro civarında olduğu bildirildi.