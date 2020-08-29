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  • Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Marcel Tisserand geliyor
Spor

Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Marcel Tisserand geliyor

Mauricio Lemos ile defans hattını güçlendiren Fenerbahçe, Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı da kadrosuna katmak üzere. Sarı lacivertli yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Wolfsburg'la anlaştı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Tisserand'ın İstanbul'a geleceği öğrenildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:43
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Fenerbahçe, ilk stoper transferini Mauricio Lemos ile gerçekleştirmişti. Bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Marcel Tisserand’dan müjdeli haber gelmesi de yakın. 

Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg’un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux’den Maxence Lacroix’yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı.  Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon Euro istedi. Ali Koç Yönetimi ise 1.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. 

Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul’da alacak.

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