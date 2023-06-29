İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0449
  • EURO
    28,3186
  • ALTIN
    1588.43
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'ye Bosnalı yıldız adayı

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer hedefini Yunanistan'da buldu.

Yeni Şafak29 Haziran 2023 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Bosnalı yıldız adayı
ABONE OL

Gelecek sezon şampiyon olabilmek için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe hız kesmeden oyuncu aramaya devam ediyor.

Fenerbahçe yönetimi bir yandan yıldız isimleri gündemine alırken, diğer yandan gelecek vadeden oyuncuları takip ediyor.

TRANSFER ADAYI YUNANİSTAN'DAN

Fenerbahçe, Yunanistan 2. Lig ekibi PAOK Saloniki B takımından sol kanat oyuncusu Vladimir Bradonjic'i takip ediyor.

1 yıl daha sözleşmesi olan 23 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu için Fenerbahçe temaslarını hızlandırmaya başladı.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

PAOK Saloniki B takımına 20 resmi maça çıkan Vladimir Bradonjic bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.