Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi

Fenerbahçe, uzun süren Çağlar Söyüncü operasyonunda mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 haftadır İspanya'da olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Atletico Madrid'in inadını Çağlar'ın isteği sayesinde kırdı. Kulübe yakın kaynaklardan Fichajes, milli stoperin Milan'dan da gelen teklifi reddettiğini ve F.Bahçe'ye gitmek için kulübü baskı altına aldığını yazdı. Söyüncü; Porto, Roma, Fulham gibi takımların etkileyici tekliflerini de geri çevirdi. F.Bahçe'den 6 ay için 1.5 milyon euro kazanacak. Atletico'ya ise 1.5 milyon euro seviyelerinde kiralama ücreti ödenecek.