Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaşacağı maç öncesi kötü bir haber geldi.
Sarı lacivertli takımda Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü yapılan antrenmana katılmadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ağrıları bulunan milli oyuncudan faydalanamayacak.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Joshua King de zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertli takım, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u konuk edecek.