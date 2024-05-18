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Spor

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'de son antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

TRT Spor18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
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Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı kader derbisi öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertlilerin 15 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı.

26 yaşındaki mili yıldız son 7 lig maçının yalnızca 3'ünde forma giyebildi.

4 EKSİK DAHA VAR

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak.

İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

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