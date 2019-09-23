Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli haber!
Rodrigues’in sakatlığı moralleri bozarken, Victor Moses’ın hazır hale gelmesi, Ersun Yanal’ın elini rahatlattı.
Rodrigues’in sakatlığı moralleri bozarken, Victor Moses’ın hazır hale gelmesi, Ersun Yanal’ın elini rahatlattı.
Nijeryalı futbolcu sezonun ilk haftasındaki Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ancak sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyememişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu takımla çalışmalara başlasa da Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı. Ancak Moses, Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak.
(Fanatik)
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