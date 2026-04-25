Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Julian Brandt'ı transfer etmek istediği konuşuluyor.

Ancak Sarı-Lacivertliler, Alman ekibiyle mukavele uzatmak istemediği bilinen başarılı oyuncuya tek talip olan takım değil.

İspanyol basınından Marca'ya göre; Atletico Madrid, 29 yaşındaki on numarayı gündemine aldı. A.Madrid'in, takımdan ayrılması söz konusu olan Antoine Griezmann'ın yerine Brandt'ı düşündüğü iddia edildi. Brandt'ın, orta sahada, kanatlarda ve forvet arkasında oynayabildiği hatırlatıldı. Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, 11 gol ve 3 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.