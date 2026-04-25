İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye dev rakip! Julian Brandt transferinde yarış kızıştı
Spor

Fenerbahçe'ye dev rakip! Julian Brandt transferinde yarış kızıştı

Fenerbahçe, Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Julian Brandt için devreye girdi. Ancak sarı-lacivertlilerin yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid de Alman yıldızı gündemine aldı.

Akşam25 Nisan 2026 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye dev rakip! Julian Brandt transferinde yarış kızıştı
ABONE OL

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Julian Brandt'ı transfer etmek istediği konuşuluyor.

Ancak Sarı-Lacivertliler, Alman ekibiyle mukavele uzatmak istemediği bilinen başarılı oyuncuya tek talip olan takım değil.

İspanyol basınından Marca'ya göre; Atletico Madrid, 29 yaşındaki on numarayı gündemine aldı. A.Madrid'in, takımdan ayrılması söz konusu olan Antoine Griezmann'ın yerine Brandt'ı düşündüğü iddia edildi. Brandt'ın, orta sahada, kanatlarda ve forvet arkasında oynayabildiği hatırlatıldı. Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, 11 gol ve 3 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.