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Spor

Fenerbahçe'ye dev sponsor! Tam 3 milyarlık gelir

Fenerbahçe, Çin Otomotiv devi BYD ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda verilen bilgiye göre Çinliler, F.Bahçe ile yıllığı 15 milyon (2.9 milyar TL) dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak.

Akşam28 Şubat 2025 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye dev sponsor! Tam 3 milyarlık gelir
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F.Bahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti.

Ülker'le mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren F.Bahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öğrenildi. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye rekor bir ödeme yapacak. Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, F.Bahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 2.9 milyar TL'ye denk geliyor. Bu para yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan F.Bahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.

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