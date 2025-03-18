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Spor

Fenerbahçe'ye Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'den iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün, milli aranın ardından oynanacak Bodrum FK maçıyla yeniden sahalara dönmeleri bekleniyor.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'den iyi haber
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Fenerbahçe'de Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması ve Bodrumspor maçında kadroda olmaları bekleniyor.

DIEGO CARLOS SAKATLIĞINI ATLATIYOR

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Diego Carlos, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Brezilyalı stoper, şu ana kadar sadece 89 dakika süre alabildi. Son olarak 5 Şubat'ta Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak çıkmıştı.

Bireysel antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacının, milli aranın ardından takımla çalışmalara katılması öngörülüyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE DÖNÜŞ YOLUNDA

Çağlar Söyüncü, Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında uyluk sakatlığı yaşamış ve oyunun henüz 16. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Rövanş mücadelesi ve Samsunspor maçını kaçıran milli futbolcunun da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Hem Çağlar hem de Diego Carlos'un, 28 Mart Cuma günü oynanacak Bodrumspor karşılaşmasında kadroda yer almaları hedefleniyor.

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