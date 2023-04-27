Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan bonservis! Güle güle Emre Mor

Fenerbahçe, 25 yaşındaki milli futbolcusu Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalya kulüplerinden talibi olan Emre Mor, kariyerinde Avrupa'nın kapılarını tekrardan açıyor. Sarı lacivertliler başarılı oyuncu için önemli bir bonservis beklentisinde.

EMRE MOR FENERBAHÇE BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRECEK

Bu sezonun başında Fatih Karagümrük takımından 2 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Mor'un Fenerbahçe kariyeri 1 yılla sınırlı kalacak. Sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek olan Emre Mor, Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

AVRUPA'YA DÖNMEYE İSTEKLİ

19 yaşındayken Alman devi Borissia Dortmund ile sözleşme imzalayarak Avrupa'nın yolunu tutan Emre Mor, tekrardan Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Başarılı futbolcu Avrupa'dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE 9-10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe kulübü Emre Mor için 9-10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Avrupa'dan beklenen bonservise en uygun teklifi yapacak kulüp Emre Mor'u kadrosuna katacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta görev alan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi