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  • Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan bonservis! Güle güle Emre Mor
Spor

Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan bonservis! Güle güle Emre Mor

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki milli oyuncusu Emre Mor sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tekrardan Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Emre Mor'a İtalya Serie A'dan önemli teklifler var. Fenerbahçe milli yıldız için 9-10 milyon euro bandında bonservis bekliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Nisan 2023 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan bonservis! Güle güle Emre Mor
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Fenerbahçe, 25 yaşındaki milli futbolcusu Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalya kulüplerinden talibi olan Emre Mor, kariyerinde Avrupa'nın kapılarını tekrardan açıyor. Sarı lacivertliler başarılı oyuncu için önemli bir bonservis beklentisinde.

EMRE MOR FENERBAHÇE BİRLİKTELİĞİ KISA SÜRECEK

Bu sezonun başında Fatih Karagümrük takımından 2 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Mor'un Fenerbahçe kariyeri 1 yılla sınırlı kalacak. Sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek olan Emre Mor, Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

AVRUPA'YA DÖNMEYE İSTEKLİ

19 yaşındayken Alman devi Borissia Dortmund ile sözleşme imzalayarak Avrupa'nın yolunu tutan Emre Mor, tekrardan Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Başarılı futbolcu Avrupa'dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE 9-10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe kulübü Emre Mor için 9-10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Avrupa'dan beklenen bonservise en uygun teklifi yapacak kulüp Emre Mor'u kadrosuna katacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maçta görev alan Emre Mor, 6 gol 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi

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