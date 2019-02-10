Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı
İki maç üst süte kazanarak karabulutları dağıtan Fenerbahçe’ye Ersun Yanal da çare olamadı. Bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler, deplasman performansı olarak da tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.
SÜPER Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine deplasman karnesini de ekledi. Bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen Sarı-Lacivertliler, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada bir tek Konyaspor’u 1-0 yenebilen Fenerbahçe, bu 11 maçın 7'sinde rakip filelere gol atma başarısı dahi gösteremedi. Sarı-Lacivertliler, dış sahada benzer bir istatistiği 1971-72 sezonunda yaşamış ve 7 puan toplayabilmişti.
KUPADA DA AYNI SENARYO
İKİ puanlı sistemde ilk 11 deplasman maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı. Kanarya, 1976-77 ve 1986-87'de de ilk 11 dış saha maçında tek galibiyet alabilmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı kabusa Yanal da çare olamadı. Yanallı Kanarya, ligde 3 deplasman maçına çıktı ve 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ayrıca Yanal’ın F.Bahçesi, kupada da Ümraniyespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
(Güneş)
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