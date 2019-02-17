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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olmadı

Fenerbahçe, Konya beraberliğiyle girdabın içine girdi. Kalan 12 maç F.Bahçe'nin kaderini tayin edecek. Ersun Yanal ve yapılan transferler kötü gidişe çare olamadı. F.Bahçe 12 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak..

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Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor..
 
YANAL DA ÇÖZÜM OLAMADI
 
Cocu'nun ardından büyük umutlarla takımın başına getirilen Ersun Yanal da kötü gidişe çare olamadı. Devre arasında yapılan transferler de Fenerbahçe'nin kötü gidişine bir türlü engel olamadı.
 
RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORLU
 
Fenerbahçe kalan 12 maçta 6 iç saha, 6 da deplasman maçına çıkacak. Kanarya deplasmanda Beşiktaş, Başakşehir, A.Gücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek..
 
LİGDEN DÜŞME TEHLİKESİ VAR
 
Kanarya iç sahada Ç.Rize, Sivas, G.Saray, Trabzon, Akhisar ve Antalya'yı ağırlayacak. F.Bahçe bu maçlarda hata yaparsa hiç beklemediği bir tabloyla karşılaşabilir..
 
(Takvim)

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