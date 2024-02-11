Fenerbahçe'ye Fatih Tekke engeli!

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçen sezon İstanbulspor ile Kadıköy'de Fenerbahçe'den puan alarak sarı-lacivertli ekibe yaşattığı hayal kırıklığını, bu sezon da Alanyaspor ile yaşattı.

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor'un başındayken son saniyelerine 3-2 geride girdiği maçta Eze'nin golüyle maçı 3-3 tamamlamış ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurmuştu.

Fatih Tekke'nin bu sezon çalıştırdığı Alanyaspor ise Fenerbahçe ile yine Kadıkköy'de 2-2 berabere kaldı ve sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir puan kaybı yaşattı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşadığı kayıpla birlikte liderliği Galatasaray'a kaybetmiş oldu.