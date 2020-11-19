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Spor

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'dan iyi haber

Hollanda U21 takımında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe antrenmanında yer aldı.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 18:35
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’da başladı.

Milli takımlarında görev alan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yaptı.

FERDİ'DEN İYİ HABER

Hollanda U21 takımında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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