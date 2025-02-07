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Spor

Fenerbahçe'ye Fransa'dan 19'luk kanat! Kanarya'da hedef Gessime Yassine

Ara transfer dönemi devam ederken yani iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız basınında çıkan habere göre Fenerbahçe Dunkerque forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine'yi yakın markaja aldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Fransa'dan 19'luk kanat! Kanarya'da hedef Gessime Yassine
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Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE FASLI KANAT

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Dunkerque forması giyen Gessime Yassine, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin, performansının ardından 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gessime Yassine, bu sezon Dunkerque formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 935 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Yassine'nin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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