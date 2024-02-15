Fenerbahçe'ye ''Fredsizlik'' yaramıyor! Ofansif gücü azalıyor

Fenerbahçe, ligde son haftalarda kazanmaya devam etse de oyun anlamında bir düşüş yaşanıyordu. İsmail Kartal buna rağmen kadroda fazla değişim yapmadan yola devam etmeyi seçti. Sarı lacivertliler, sonunda Alanya karşısında puan kaybı yaşadı. Bu maçta da oyun olarak beklentilerin altında kalınması sonrası İsmail Kartal, ekibiyle birlikte kolları sıvadı. 'Fredsizlik' sendromu yaşayan Szymanski'nin yerine yıldız golcü ilk 11'de formayı kapacak. Detaylar haberimizde...

'FREDSİZLİK' SENDROMU!



Polonyalı futbolcunun performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde Fenerbahçe dört puan kaybederken, sarı-lacivertliler liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Öte yandan Szymanski'nin bu performans düşüklüğünde Fred detayı dikkat çekti. Sezonun geneline bıkıldığında Szymanski'nin, Fred ile birlikte oynadığı maçlarda çok daha yüksek bir performans sergilediği ortaya çıktı. Polonyalı yıldız, Fred ile birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.

OFANSİF GÜCÜ AZALIYOR



Polonyalı futbolcunun, Fred'in olmadığı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı karşılaşmalarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla skora hemen etki ettiği görülüyor. Szymaski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmî maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı. Polonyalı, Avrupa kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.

SZYMANSKİ'YE KESİK, YILDIZ GOLCÜYE FORMA!



Başarılı çalıştırıcı takım performansını yeniden artırmak ve özellikle de Batshuayi'yi 11'e monte etmenin yollarını arıyor. Tecrübeli teknik adam, Edin Dzeko'dan vazgeçmeden bunu yapmak istiyor. Bu nedenle taktik çalışmalarda farklı formüller deneniyor. Öyle ki çift forvetli 3'lü savunmanın varyasyonlarının bile denendiği öğrenildi. Kartal'ın, Rize gibi bir deplasmanda bu kadar radikal bir değişim yapması beklenmiyor. Ancak formsuz Szymanski'nin yerine Dzeko Batshuayi ikilisiye 4-4-2 dizilişi tercih edilebilir.

OOSTERWOLDE 11'E DÖNEBİLİR



Öte yandan Jayden Oosterwolde de 11'e dönebilir. Hollandalı oyuncunun oynadığı dönemde özellikle hızıyla savunmaya yaptığı katkı dikkat çekmişti. 22 yaşındaki oyuncu için iki seçenek var. Ya bu sezonun çoğunda olduğu gibi stoperde görev yapacak ya da Ferdi savunmanın sağına geçecek ve Oosterwolde de orjinal pozisyonu olan sol bekte forma giyecek.