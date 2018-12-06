Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynadığı Giresunspor karşılaşmasında Michael Frey korkusu yaşadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oynadığı Giresunspor karşılaşmasında Michael Frey korkusu yaşadı.
Sarı-laciverlilerin İsviçreli golcüsü Michael Frey, karşılaşmanın 23. dakikasında sakalandı.
24 yaşındaki golcü futbolcu yerini Eljif Elmas'a bıraktı.
VALBUENA'DAN SONRA FREY...
Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız yıldız Valbuena'nın MR'ı çekilerek sol arka adalesinde aşırı zorlama tespit edilmiş ve 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
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