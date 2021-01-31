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  • Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Pelkas derbide yok
Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Pelkas derbide yok

Fenerbahçe'nin Rizespor ile dün oynadığı Süper Lig maçında sakatlanan Dimitris Pelkas, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Yunan futbolcu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

31 Ocak 2021 Pazar 12:56 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:09
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Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 6 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisinde de yer almaması bekleniyor.

Sarı lacivertli kulüpten Pelkas'ın sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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