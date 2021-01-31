31 Ocak 2021 Pazar 12:56 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:09

Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 6 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisinde de yer almaması bekleniyor.

Sarı lacivertli kulüpten Pelkas'ın sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."