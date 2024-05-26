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Spor

Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi! Ligi 99 puanla tamamladı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler, ligi Galatasaray'ın arkasında 99 puanla ikinci olarak bitirdi.

26 Mayıs 2024 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi! Ligi 99 puanla tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 6-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle öne geçti.

Sebastian Szymanski, 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve 137 gün sonra ligde ağları havalandırdı.

Dusan Tadic, 35. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

Bright Osayi-Samuel, 66. dakikada farkı 4'e çıkardı. Serdar Dursun 76, Joshua King 78 ile Fenerbahçe farka koştu.

Fenerbahçe, sezonu 99 puan ve 99 golle sezonu ikinci sırada tamamladı.

Düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Serdar Dursun'un çıkardığı şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baran Alp Vardar'dan döndü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Volkan Bayarslan, Baran Alp'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

15. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahası giren Dzeko, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Rakip takım oyuncusundan seken top, penaltı noktası civarında Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun çıkardığı şutta kaleci Mücahit Serbest gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Fred, son çizgide topu arka direkteki Serdar Dursun'a çevirdi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlak, penaltı noktası civarında Tadic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-0.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

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