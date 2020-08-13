Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları

IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:54

Galatasaray ve Beşiktaş futbolcu ve teknik ekip personelinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray şu mesajı paylaştı: Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın mesajı: Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.

TFF'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı: TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.