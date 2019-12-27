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Spor

Fenerbahçe, Simon Kjaer ile ilgileniyor!

Bir stoper transferi yapmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, eski oyuncusu Simon Kjaer’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

27.12.2019  09:56 - Güncelleme: 27.12.2019  10:01

Fenerbahçe’nin stoper için 1 numaralı hedefi Simon Kjaer.

Sevilla, sezon başında Danimarkalı oyuncuyu Atalanta’ya kiraladı. Ancak burada Gasperini’nin sistemine uymayan başarılı savunmacının ara transfer döneminde İspanyol ekibine geri dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu gelişme yaşandıktan hemen sonra Kjaer’i kiralamak için harekete geçecek.

Volkan Demirel, kasım ayında İtalya’ya giderek eski takım arkadaşıyla görüşmüş ve olumlu yanıt almıştı. Comolli’nin önümüzdeki günlerde Sevilla’daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelerek işi bitirmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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