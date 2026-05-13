  • Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dominik Livakovic için sürpriz iddia
Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dominik Livakovic için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya ara transfer döneminde ise eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hırvat basınında yer alan habere göre deneyimli file bekçisinin geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ13 Mayıs 2026 Çarşamba 16:38
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre almamıştı. Hırvat eldivenin ara transfer döneminde Girona'yla olan kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Livakovic'in bundan sonraki yol haritasıyla ilgili Hırvat basını belirsizlik vurgusu yaptı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Germanijak'ın haberine göre, Livakovic geleceğine dair görüşmeler yapmak için mecburen İstanbul'a gelecek. Hırvat eldiven burada kulüp yetkilileriyle görüşecek.

Deneyimli kalecinin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz netleşmediği ancak Dinamo Zagreb'de forma giymesinin neredeyse imkansız olduğu iddia edildi.

