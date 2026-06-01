  • Fenerbahçe'ye Guirassy'den kötü haber! Dortmund ayrılığa kapıyı kapattı
Fenerbahçe'ye Guirassy'den kötü haber! Dortmund ayrılığa kapıyı kapattı

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Serhou Guirassy için herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Ricken ayrıca golcü oyuncuyu bırakma niyetinde olmadıklarını belirtti.

BEYZA NUR YILMAZ1 Haziran 2026 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, Guirassy ile ilgili konuştu. Ricken, golcü futbolcu için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

"TEKLİF ALMADIK"

Lars Ricken, "Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu bırakmaya da niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Borussia Dortmund'un spor direktörü Ole Book ise, "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." dedi.

Öte yandan Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, 40 milyon euro'nun üzerinde gelecek teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak bakıyor. Gineli golcünün, Borussia Dortmund ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor ancak bu madde sadece belirli ligler için geçerli.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

