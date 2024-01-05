Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Teknik heyetin raporuna göre hareket eden sarı lacivertli kurmaylar transfer görüşmelerini yürütüyor. Yapılacak transferlere kaynak arayan Fenerbahçe'ye eski oyuncusu Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi.

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon 1.4 milyon euro karşılığında Flamengo'dan kiralanmıştı. Sarı lacivertliler 1.4 milyon euro ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı. Jesus'un bizzat istediği Gustavo Henrique Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı.

Sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkan 30 yaşındaki stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.

Sakatlık problemi yaşayan savunma oyuncusu Fenerbahçe'de kalıcı olamadı.

1.2 MİLYON EURO BEDELLE SATILDI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper oyuncusunu 1.2 milyon Euro bedelle Real Valladolid'e sattı. Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Real Valladolid, Gustavo Henrique'yi transfer listesine koydu.

Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibi Brezilyalı stoperi 500 bin Euro ile 1.5 milyon Euro bandında ülkesine satmayı planlıyor. Fenerbahçe oyuncunun satışından yüzde 30 pay alacak.