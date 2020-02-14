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Spor

Fenerbahçe'ye 'HAK3' müjdesi!

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi belli oldu.

14 Şubat 2020 Cuma16:40 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:40

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı -lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues kadroya dahil edilmezken, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Hasan Ali Kaldırım, kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu şu şekilde;

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriqi ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

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