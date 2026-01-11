İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber
Spor

Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber

Fenerbahçe Medicana forması giyen Hande Baladın'ın, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlık sonrası ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildi.

AA11 Ocak 2026 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.