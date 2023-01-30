İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2023 Pazartesi / 9 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8155
  • EURO
    20,4247
  • ALTIN
    1167.56
  • BIST100
    5152.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe için büyük sürpriz! Berisha'dan kimse bunu beklemiyordu
Spor

Fenerbahçe için büyük sürpriz! Berisha'dan kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine topladı. 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Berisha'nın Augsburg dışında başka talipleri var.

Sporx30 Ocak 2023 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe için büyük sürpriz! Berisha'dan kimse bunu beklemiyordu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Mergim Berisha, Augsburg'a kiralanmıştı. Alman yıldız gerek oynadığı oyunla gerek takım rotasyonuna ayak uydurmasıyla Bundesliga ekibinin dikkatini çekti.

OPSİYONUNU KULLANMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadroda düşünmemesi sonrası tecrübeli oyuncu Augburg'a kiralamıştı. Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü konuştu.

BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

BAŞKA TALİPLERDE VAR

Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuya Bundesliga'dan başka talipler de var. Bu noktada son söz Sarı-lacivertli kulübe kalıyor. Farklı tekliflerle gelinmesi durumunda Fenerbahçe yetkilileri yüksek olan teklifi değerlendirecek gibi gözüküyor. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon avro.

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin avro ödeyecek. Berisha'nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon avro.

5 MİLYON AVRO ÖDENDİ

Fenerbahçe, geçen sezon Berisha'yı RB Salzburg'tan 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.