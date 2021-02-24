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Spor

Fenerbahçe'ye İfan Can müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci takımla birlikte çalıştı.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:47
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Fİlip Novak'ın ilk bölümde takımla çalıştığı belirtildi.

Çekilen MR'ında önemli ölçüde iyileşme görülen Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü, oyuncunun bir süre daha bu şekilde çalışacağı aktarıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas ve koordinasyon çalışması yapıldığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sadık Çiftpınar'ın ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördüğü duyuruldu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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