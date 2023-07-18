Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hamleler için geri sayıma geçildi.

Son olarak Dusan Tadic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde şimdi sıra Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic'e geldi. Yönetim, iki oyuncunun kulüpleri Udinese ve Dinamo Zagreb ile uzun süredir kıran kırana pazarlıkları sürdürüyordu. Sonunda her iki takımla da her konuda anlaşma sağlandı.

MEŞHUR UÇAK HAVALANACAK

Becao ve Livakovic ise zaten Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. İki yıldız da eşyalarını topladı ve beklemeye çekildi. Sarı-Lacivertliler, hem Udinese hem de Dinamo Zagreb ile anlaşmanın hukuki prosedürlerini sonlandırmak için birlikte çalışıyor.

Son detaylar da halledildikten sonra Ali Koç'un meşhur uçağı yeniden havalanacak. İtalya'dan Becao'yu, Hırvatistan'dan ise Livakovic'i alarak İstanbul'a iniş yapacak.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.