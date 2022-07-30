Fenerbahçe, son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Kim Min-jae'yi Napoli'ye gönderen Sar-lacivertlilerde takımın bir diğer yıldızına Alman devi talip oldu.

Başarılı stoper Attila Szalai, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda öne çıkan performansıyla Avrupa'dan birçok kulübü tarafından takip ediliyor.

GOAL'ün haberine göre takımdaki son durumu merak konusu olan Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı konuşuluyor.

NIKO KOVAC SZALAI'Yİ DOĞRULADI!

Wolfsburg Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen "Attila Szalai'ye ilgi var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.

50 yaşındaki Hırvat teknik adam, şu cevabı vererek; "Öyleydi, doğru" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü sordu.

Gazeteci, "Tabii ki Macaristan'da" yanıtını verirken Hırvat hoca ise "Hayır, Rapid'de oynadı ve yetişti. "Ayrıca Almanca da konuşabiliyor" diye ekledi.

Nico Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "Peki Wolfsburg'a geliyor mu?" deyince Kovac, "Pek sanmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR!

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki stoperi Attila Szalai için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Macar savunmacı, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkarken 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 27 MAÇA ÇIKTI

Macaristan Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma şansı bulan Attila Szalai, şu ana kadar milli formayla 27 maça çıktı.

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi ocak 2021'de 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Apollon Limassol'dan transfer etmişti.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılmasında sonra Fenerbahçe, stoper bölgesine Flamengo'dan Gustavo Henrique ve Marsilya'dan Luan Peres'i transfer etti.