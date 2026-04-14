İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,726
  • EURO
    52,8169
  • ALTIN
    6960.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye İtalyan rakip! Golcü transferine Avrupa engeli
Fenerbahçe'ye İtalyan rakip! Golcü transferine Avrupa engeli

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Yuri Alberto için Roma da devreye girdi. Brezilyalı golcü için yapılan 18 milyon euroluk teklifin kulübü tarafından reddedildiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 23:05
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Yuri Alberto için ise Avrupa'dan güçlü bir rakip devreye girdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ ADAYI

Transfer için birçok 9 numara için görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'ydu.

ROMA GÖZÜNE KESTİRDİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, İtalyan devi Roma'nın Yuri Alberto'yu gözüne kestirdiği ve önümüzdeki yaz transfer döneminde ciddi bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan haberde, Türkiye'den Yuri Alberto'ya 18 milyon Euro'luk transfer teklifi geldiği ve kulübünün reddettiği belirtildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.