Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Yuri Alberto için ise Avrupa'dan güçlü bir rakip devreye girdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ ADAYI

Transfer için birçok 9 numara için görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'ydu.

ROMA GÖZÜNE KESTİRDİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, İtalyan devi Roma'nın Yuri Alberto'yu gözüne kestirdiği ve önümüzdeki yaz transfer döneminde ciddi bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan haberde, Türkiye'den Yuri Alberto'ya 18 milyon Euro'luk transfer teklifi geldiği ve kulübünün reddettiği belirtildi.