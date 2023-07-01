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Spor

Fenerbahçe'ye Ivan Perisic müjdesi!

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Hırvat oyuncu Ivan Perisic için harekete geçecek. Yıldız oyuncunun İngiliz ekibi Tottenham tarafından gözden çıkarılmasıyla birlikte Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Ivan Perisic müjdesi!
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Fenerbahçe, fırsat çıkması halinde savunmanın soluna takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, bir süredir Ivan Perisic'i radarına almıştı. Hırvat yıldızın Tottenham'daki geleceğinin şekillenmesi bekleniyordu. İngiliz basınına göre tecrübeli oyuncu, Londra temsilcisi tarafından gözden çıkartıldı.

GÖNDERMEYE HAZIRLAR

Yeni teknik adam Ange Postecoglou'nun kadro planlamasında 34 yaşındaki futbolcuya yer vermediği kaydedildi. Çıkan haberlere göre Tottenham, geçen sezon İnter'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Perisic'i, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen aynı şekilde bonservis bedeli olmadan göndermeye hazır.

HEM KANAT HEM BEK

Tatilini Türkiye'de geçiren Ivan Perisic ile daha önce temas kuran Sarı-Lacivertliler'in, görüşmeleri bir sonraki seviyeye çıkarması ve resmi adım atması bekleniyor. Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan yıldız futbolcu, son yıllarda daha çok sol bekte görev yapmaya başladı. Perisic, geride kalan sezonda ise sıklıkla 3'lü savunmalı sistemde sol kanat beki olarak oynadı.

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