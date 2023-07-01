Fenerbahçe'ye Ivan Perisic müjdesi!

Fenerbahçe, fırsat çıkması halinde savunmanın soluna takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, bir süredir Ivan Perisic'i radarına almıştı. Hırvat yıldızın Tottenham'daki geleceğinin şekillenmesi bekleniyordu. İngiliz basınına göre tecrübeli oyuncu, Londra temsilcisi tarafından gözden çıkartıldı.

GÖNDERMEYE HAZIRLAR

Yeni teknik adam Ange Postecoglou'nun kadro planlamasında 34 yaşındaki futbolcuya yer vermediği kaydedildi. Çıkan haberlere göre Tottenham, geçen sezon İnter'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Perisic'i, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen aynı şekilde bonservis bedeli olmadan göndermeye hazır.

HEM KANAT HEM BEK

Tatilini Türkiye'de geçiren Ivan Perisic ile daha önce temas kuran Sarı-Lacivertliler'in, görüşmeleri bir sonraki seviyeye çıkarması ve resmi adım atması bekleniyor. Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan yıldız futbolcu, son yıllarda daha çok sol bekte görev yapmaya başladı. Perisic, geride kalan sezonda ise sıklıkla 3'lü savunmalı sistemde sol kanat beki olarak oynadı.