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Spor

Fenerbahçe'ye Jailson müjdesi! Teklif var

Bu sezon oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla sarı lacivertli taraftarlara saç baş yolduran Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'un, Avrupa'dan bazı kulüplerle flört halinde olduğu ortaya çıktı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:21
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Jailson için menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.

Rodrigo Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak, şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, 5 MİLYON EURO İSTİYOR"

Gauchahz'da yer alan habere göre; Jailson'u 4 milyon euro ve sonraki satıştan Gremio'ya %20 payla satın alan Fenerbahçe'nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve buna oranla 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi. Bu ücrette bir satış olursa Fenerbahçe, 1 milyon euro'yu Gremio'ya gönderecek ve Jailson için verdiği 4 milyon euro'yu da zarar etmeden karşılamış olacak.

BU SEZON 34 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig ve 8 kupa maçına çıkan Jailson, 1 gol attı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2018 yazında Gremio'dan transfer edilmişti.

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