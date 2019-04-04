Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu
Ersun Yanal'ın gelişinden sonra ilk onbirde şans bulmakta zorlanan Jailson'a talip var.
Sezon başında Giulano ve Josef de Souza'yı transfer eden Suudi ekiplerinin, şimdi de Brezilyalı ön libero Jailson için teklif yaptığı ortaya çıktı. Önerilen rakamın 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe, sezon başında Gremio'dan aldığı sambacı için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 23 yaşında olan Jailson, sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplam 22 resmi maça çıktı. Sambacı 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Jailson ve Mehmet Topal'ı gözden çıkaran Fenerbahçe'nin orta saha problemini yeni isimlerle çözmesi bekleniyor.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.