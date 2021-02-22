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Spor

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ''sarı kırmızı'' kabusu

Fenerbahçe bu sezon kendi sahasındaki 5 yenilgiden 3'ünü sarı-kırmızı renkteki rakiplerinden aldı.

DHA22 Şubat 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:43
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Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe bu sezon evinde 5'inci kez yenildi.

Zirve yarışında Göztepe engelini geçemeyen Sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir husus da Kadıköy'de aldığı 5 mağlubiyetin 3'ünün sarı-kırmızılı rakiplerinden olması. Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye ise 1-0 yenildi.

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Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe, toplam 6 kez yenildi. Sarı-lacivertli takım Süper Lig tarihinde bir sezondaki en yüksek yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım 1968/69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde beşer mağlubiyet almıştı.

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