Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 18. derbiye çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı performans ortaya koydu.

Galatasaray'ın başında olduğu süreçte 52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 17 resmi müsabakada 9 galibiyet, 4'er beraber ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 17 karşılaşmada 25 kez rakip ağları sarsarken 18 golü kalesinde gördü.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye derbilerinde başarılı performans sergiledi.



Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde 4 kez golü gördü.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 4 sezonda Beşiktaş ile biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig'de 8 maça çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk ile siyah-beyazlılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan Galatasaray, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken 14 gol yedi.



BURUK YÖNETİMİNDE SÜPER KUPA'DAKİ 3. DERBİ

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde 3. kez derbi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılar, 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Buruk yönetiminde ilk kez mücadele etti. Maçın ilk dakikasında Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin gol atmasıyla 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle maçı hükmen 3-0 kazandı.

Galatasaray, ayrıca 3 Ağustos 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş maçından 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.