Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisi olan Volkan Demirel, bu kez Kadıköy'e rakip olarak geliyor. Daha önce Karagümrük'ün başında da Fenerbahçe'ye rakip olan Demirel, bu sefer Hatayspor'un başında efsanesi olduğu takıma karşı mücadele verecek.

Demirel, Sarı-Lacivertli taraftarların önünde kariyerinde bir ilki yaşamayı arzuluyor.

4. KEZ RAKİP OLACAK



Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Hatayspor, Gaziantep FK ile birlikte Süper Lig'den çekilmek zorunda kalmıştı. İşte o Hatayspor, bu sezon ne yazık ki kendi şehrinde maça çıkamamasına rağmen Volkan Demirel önderliğinde harika bir performans ortaya koyuyor. Ligde yenilgi yüzü görmeyen ekipte Demirel, 17 yıl kalesini koruduğu Fenerbahçe'ye karşı bu akşam teknik adam olarak 4. kez rakip olacak.

KADIKÖY'DE KAYBETMİŞTİ...



Ligde 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan bordo beyazlılarda Demirel, sarı lacivertlilere karşı 2021-2022'de Fatih Karagümrük'ün başında 2 beraberlik alırken, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor'la Kadıköy'de rakibine 4-0 kaybetmişti. Tecrübeli hoca, bu kez Fener'e karşı hem ilk galibiyetini almak hem de takımının namağlup serisini sürdürmesini amaçlıyor.