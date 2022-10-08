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Spor

Fenerbahçe'ye karşı Karagümrük'ün kozları Mbaye Diagne ve Fabio Borini

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayakları eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye karşı Karagümrük'ün kozları Mbaye Diagne ve Fabio Borini
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VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe ise çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

DİAGNE VE BORİNİ İLE GOL ARAYACAK

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

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