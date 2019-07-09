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Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Kolarov'u Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Roma, Sırp oyuncunun yerini Atalanta forması giyen Mancini ile dolduracak.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde ilgilendiği, hatta menajerini İstanbul’da davet ettiği Kolarov’da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Roma’yla 1 yıllık kontratı bulunan ve İnter’in de devrede olduğu yıldız futbolcunun, sarı lacivertli kulübe imza atmak için gün saydığı öğrenilirken, Serie A devinin Sırp yıldızın yerini doldurmak için Atalanta ile masaya oturduğu belirtildi.
 
KOLAROV'UN YERİNE MANCİNİ
 
Yeni teknik direktörü Paulo Fonseca ile yeniden kadro yapılanmasına giden Roma’nın Kolarov’la yollarını ayırması durumunda Gianluca Mancini'yle sözleşme imzalayacağı oraya çıkarken, sarı kırmızılı ekibin bu transferde bir hayli istekli olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Atalanta’da 35 maça çıkıp 6 gol 1 asist yapan Mancini, takımının Şampiyonlar Ligi biletini almasında büyük katkıda bulunurken, Roma’nın 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Defansın her iki bölgesinde de oynayabilen Mancini bundan önce Fiorentina ve Perugia formaları da giymişti.
 
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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